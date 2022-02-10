Жителей Нур-Султана просят не доверять частным клиникам при лечении коронавируса

По его словам, в столице загруженность инфекционных коек составляет 30,6%, а реанимационных – 50,3%. Количество тяжелых и крайне тяжелых пациентов не уменьшается.

На сегодня 75 человек в реанимации, из них под аппаратом ИВЛ – 19. Как показал анализ, большая часть реанимационных пациентов занималась самолечением, прибегала к помощи докторов из частных клиник и прошла вакцинацию. Многие пациенты сами признаются, что не сдавали ПЦР-тест, решили лечиться по методу знакомых врачей. Все это привело к тому, что их состояние стало только ухудшаться и дошло до тяжелого. Тимур Муратов

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана объяснил, что работники частных организаций не обучены тому, как нужно лечить больных коронавирусом согласно протоколу. Они спешат назначить сильнодействующие антибиотики или гормональные препараты, но COVID-19 так не лечится.

Наших же врачей мы обучали, и продолжаем повышать квалификацию в этом направлении. Поэтому здесь обращаю внимание граждан! Убедительная просьба: консультироваться по вопросам коронавируса с врачами городских учреждений, кто имеет в этом компетенцию и действует согласно протоколу лечения. Тимур Муратов

Глава Управления общественного здравоохранения столицы добавил, что для лечения коронавирусной инфекции в городе задействованы девять стационаров.

Ранее главный санитарный врач Нур-Султана рассказала, сколько астанчан нарушили карантин с начала года.