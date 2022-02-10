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16:49 10.02.2022

Может подскочить в цене – аналитик назвал валюту

валюта, цена, рост, аналитик Фото: pixabay
Валюту, которая неожиданно может подскочить в цене, назвал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, передает Zakon.kz.

В беседе с агентством «Прайм» аналитик отметил, что норвежская крона начинает достаточно серьезно расти на фоне увеличения цен на нефть, и для многих трейдеров и инвестиционных домов, занимающихся преимущественно валютным и товарным рынками, она является эталонной при анализе будущего возможного движения валют стран-экспортеров.

За текущую неделю крона укрепилась примерно на 3% к доллару, и ее движение в определенной степени напоминает движение российского рубля – тот же пик стоимости в октябре перед открытием «омикрон-штамма», снижением нефтяных котировок и началом ястребиной политики ФРС (Федеральной резервной системы. – Прим. ред.)Николай Переславский

Также эксперт считает, что и евро может очень уверенно вести себя в ближайшие недели.

Предполагаемое начало повышения ключевой ставки ЕЦБ (Европейского центрального банка. – Прим. ред.) удивило рынок и выступило триггером для укрепления европейской валюты, которая также выросла примерно на 3% к доллару.Николай Переславский

Информация носит ознакомительный характер. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Динара Халдарова
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