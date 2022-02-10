17:03 10.02.2022
Мир сходит с ума: Дима Билан прокомментировал слухи о госпитализации
Фото: instagram.com/bilanofficial
Заслуженный артист России Дима Билан развенчал разговоры о госпитализации. Он отметил, что чувствует себя хорошо, сообщает Zakon.kz.
Ранее в различных СМИ появилась информация, что Билана госпитализировали и он находится в состоянии средней тяжести.
Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию. КТ не выявила поражения легких, дыхательной недостаточности нет. Лечение осложняется ларинготрахеитом, - было отмечено в сообщении.
Артист записал видео, на котором опроверг подобные сплетни и заявил, что «мир сходит с ума».
Кто-то бросил слух, что я на ИВЛ. Это не так, но у меня был COVID. Я его прожил достаточно тихо. Нынешний COVID длится 2-3 дня. У меня был некий кризис. Сдал два теста - один был экспресс, второй - более серьезный. Результаты были отрицательными. Потом сдал еще раз - и тогда COVID подтвердился. Такая коварная штука. У меня все прошло! Новости зачем такие распространять? Никто не гнушается ложными новостями. Вчера уже пришел отрицательный тест, - обратился артист к поклонникам.
Также на странице в Instagram написал сообщение.
Ура! «Омикрон» меня покинул! Мы с врачами из 52-ой городской больницы постарались невероятно. Я вас люблю, мои дорогие врачи. Вчера ночью уже был отрицательный тест. Кому-то очень выгодно распространять такие слухи, что я на ИВЛ. Сколько можно уже. Не болейте, - отметил Билан.
Напомним, в конце 2021 года в сеть попало выступление нетрезвого Билана на свадьбе в Казахстане. Артист приехал на частную вечеринку и шокировал присутствующих. Он еле шевелил языком, но все равно попытался спеть.
Позднее певец прокомментировал опубликованные в Instagram видео с его выступлением.
Кроме того, в интервью с Ксенией Собчак певец признался, что у него есть проблемы с алкогольной зависимостью и что он пытается бороться с ней.