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17:03 10.02.2022

Мир сходит с ума: Дима Билан прокомментировал слухи о госпитализации

комментарий Фото: instagram.com/bilanofficial
Заслуженный артист России Дима Билан развенчал разговоры о госпитализации. Он отметил, что чувствует себя хорошо, сообщает Zakon.kz.

Ранее в различных СМИ появилась информация, что Билана госпитализировали и он находится в состоянии средней тяжести.

Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию. КТ не выявила поражения легких, дыхательной недостаточности нет. Лечение осложняется ларинготрахеитом, - было отмечено в сообщении.

Артист записал видео, на котором опроверг подобные сплетни и заявил, что «мир сходит с ума».

Кто-то бросил слух, что я на ИВЛ. Это не так, но у меня был COVID. Я его прожил достаточно тихо. Нынешний COVID длится 2-3 дня. У меня был некий кризис. Сдал два теста - один был экспресс, второй - более серьезный. Результаты были отрицательными. Потом сдал еще раз - и тогда COVID подтвердился. Такая коварная штука. У меня все прошло! Новости зачем такие распространять? Никто не гнушается ложными новостями. Вчера уже пришел отрицательный тест, - обратился артист к поклонникам.

Также на странице в Instagram написал сообщение.

Ура! «Омикрон» меня покинул! Мы с врачами из 52-ой городской больницы постарались невероятно. Я вас люблю, мои дорогие врачи. Вчера ночью уже был отрицательный тест. Кому-то очень выгодно распространять такие слухи, что я на ИВЛ. Сколько можно уже. Не болейте, - отметил Билан.

Напомним, в конце 2021 года в сеть попало выступление нетрезвого Билана на свадьбе в Казахстане. Артист приехал на частную вечеринку и шокировал присутствующих. Он еле шевелил языком, но все равно попытался спеть.

Позднее певец прокомментировал опубликованные в Instagram видео с его выступлением.

Кроме того, в интервью с Ксенией Собчак певец признался, что у него есть проблемы с алкогольной зависимостью и что он пытается бороться с ней.

Анастасия Московчук
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