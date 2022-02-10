Советы юриста: некачественно оказали косметологическую услугу, что делать?
За консультацией к юристам обратилась казахстанка, которой установили бракованные нити для лифтинга лица.
После установки нитей я выполнила все рекомендации доктора, который устанавливал нити в мое лицо. Буквально в течение месяца нити стали под кожей перемещаться, я обратилась к «доктору» и в ответ получила, что ничего страшного, нужно время, как минимум полгода. Особой подтяжки лица я не увидела и плюс ко всему ситуация ухудшается. С противоположной стороны лица тоже вылез конец нити. Я не могу улыбаться, потому что в носогубных складках появляются две торчащие антенны. Хочу решить вопрос в правовом поле, как это сделать грамотно? - с таким вопросом обратилась женщина к специалистам.
По словам юристов, женщина имеет полное право получить компенсацию за некачественно выполненную услугу.
Согласно кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», граждане РК имеют право на:
возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании им медицинской помощи;
защиту своих прав и законных интересов в области охраны здоровья;
обжалование действий (бездействия) медицинских и фармацевтических работников.
В свою очередь закон «О защите прав потребителей» гласит, что потребители имеют право на возмещение в полном объеме убытков (вреда), причиненных их жизни, здоровью или имуществу вследствие недостатков товара (работы, услуги), и право на возмещение морального вреда.
Однако сначала специалисты советуют обратиться с претензией в Центр красоты об устранении нарушений прав и законных интересов и возмещении причиненного этими нарушениями убытка.
Согласно закону «О защите прав потребителей», центр обязан рассмотреть претензию в течении 10 календарных дней.
Если в течении десяти дней письменный ответ не поступит, или Центр откажется устранить нарушения и возместить в добровольном порядке причиненный убыток, то вы вправе обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий функции в сфере защиты прав потребителей.специалисты юридической клиники КИМЭП
Для этого нужно обратиться с заявлением или жалобой в Комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции РК. Обращение принимается либо в письменной форме, либо посредством портала электронного правительства. Контакты горячей линии: 7 (7172) 75-06-42, 75-16-32, 74-98-32, 74-98-36.
Более того, пострадавший имеет право подать гражданский иск в суд за возмещением вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг вместе с иском о возмещении морального вреда.
Исковое заявление подается в суд первой инстанции в письменной форме либо в форме электронного документа.
В заявлении должны быть указаны:
наименование суда, в который подается исковое заявление;
фамилия, имя и отчество истца, дата его рождения, место жительства, ИИН, а если истцом является юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождения, бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты;
в заявлении должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе истца и представителя, если они имеются;
фамилия, имя и отчество ответчика, его место жительства, ИИН (если он известен истцу), если ответчиком является юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты (если они известны истцу) и бизнес-идентификационный номер (если он известен истцу). В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе ответчика, если они известны истцу;
суть нарушения или угрозы нарушения прав и свобод гражданина или законных интересов истца и требования истца;
обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а также содержание доказательств, подтверждающих эти обстоятельства;
сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено законом или предусмотрено договором;
сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;
цена иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.
К исковому заявлению прилагаются:
копии искового заявления и приложенных к нему документов по числу ответчиков и третьих лиц;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
Также при определении размера вреда при исковом заявлении о возмещении морального вреда рекомендуется указать приблизительную стоимость удаления нити, необходимой новой операции, необходимых процедур для восстановления от некачественной услуги.
Можно указать потраченную на это сумму после самостоятельной оплаты и предоставить все чеки либо приблизительную необходимую сумму в случае, если такие действия еще не были предприняты.
Более того, стоит установить прямую причинно-следственную связь между некачественно оказанными услугами и нравственными страданиями.