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Законодательство РК
18:18 10.02.2022

45 руководителей дорожных служб привлечены к ответственности в ВКО

уборка снега Фото: polisia.kz
С начала года специалистами дорожного надзора административной полиции проведено более 400 обследований дорог, по результатам которых 45 руководителей дорожных служб, допустивших нарушения по их содержанию, привлечены к административной ответственности, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД, в списке привлеченных к ответственности акимы городов, сельских округов, руководители и специалисты отделов ЖКХ, представители квазигосударственного сектора и юридические лица подрядных организаций. Главной задачей органов внутренних дел является снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, повышение внимания и концентрации водителей на опасных участках дорог.

дорога

Фото: polisia.kz

Как уточняется, по предложениям ДП региона запланировано проведение работ по установке и модернизации шести светофорных объектов в Усть-Каменогорске и Семее, в этих же городах продолжатся работы по строительству более 30 правоповоротных съездов, которые ранее хорошо себя зарекомендовали для разгрузки и увеличения пропускной способности на 51 перекрестке населенных пунктов.

дорога

Фото: polisia.kz

В полиции отметили, что применение современных средств организации дорожного движения, замена знаков, ремонт покрытия автодорог запланированы во всех городах и районах области. Работа по контролю за безопасным состоянием улично-дорожной сети находится на постоянном контроле полицейских региона.

Елена Беляева
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