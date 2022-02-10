45 руководителей дорожных служб привлечены к ответственности в ВКО

Как сообщает пресс-служба МВД, в списке привлеченных к ответственности акимы городов, сельских округов, руководители и специалисты отделов ЖКХ, представители квазигосударственного сектора и юридические лица подрядных организаций. Главной задачей органов внутренних дел является снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, повышение внимания и концентрации водителей на опасных участках дорог.

Фото: polisia.kz

Как уточняется, по предложениям ДП региона запланировано проведение работ по установке и модернизации шести светофорных объектов в Усть-Каменогорске и Семее, в этих же городах продолжатся работы по строительству более 30 правоповоротных съездов, которые ранее хорошо себя зарекомендовали для разгрузки и увеличения пропускной способности на 51 перекрестке населенных пунктов.

Фото: polisia.kz

В полиции отметили, что применение современных средств организации дорожного движения, замена знаков, ремонт покрытия автодорог запланированы во всех городах и районах области. Работа по контролю за безопасным состоянием улично-дорожной сети находится на постоянном контроле полицейских региона.