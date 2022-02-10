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23:26 10.02.2022

Ровесница динозавра попала в ловушку янтаря

насекомые Фото: pixabay
Палеонтологи изучают ящерицу возрастом 100 млн лет, сохранившуюся в янтаре, добытом в районе Хкамти в Патабуме, в непосредственной близости от нефритовых рудников в северной части Центрального бассейна Мьянмы, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, ящерица угодила в смолу араукария, завязла в ней и погибла. Затвердев, смола превратилась в янтарь, который хорошо сохранил древнее существо.

Оказалось, что останки принадлежат ранее неизвестному науке виду ящериц, который получил название Retinosaurus hkamtiensis. Находка взволновала ученых. Эксперты утверждают, что существо является ровесником динозавров.

Изучить уникальный образец удалось с помощью компьютерной томографии. На основании полученных снимков ученые даже создали трехмерные изображения древней ящерицы.

Результаты исследования также показали, что ящерица является представителем Scincoidea - надсемейства, в которое сегодня входят сцинки, панцирные ящерицы и ночные ящерицы. А анализ молекулярных данных показал, что данная рептилия является родственником линий Tepexisaurus и Xantusiidae.

- Это указывает на интересную гипотезу о том, что нынешняя группа, известная исключительно из Северной и Центральной Америки, могла возникнуть в другом месте, чем указано в их до сих пор известной биогеографии. Причиной может быть ранний раскол родословных ящериц в раннем меловом периоде, который в данном случае произошел где-то в Гондване, - пишут исследователи.
Елена Беляева
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