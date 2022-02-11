06:24 11.02.2022
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 11 февраля
Фото: Instagram/zhanbota.aldabergenova
В восьмой день программы на зимних Олимпийских играх-2022 Казахстан будет представлен в четырех видах спорта – лыжных гонках, биатлоне, шорт-треке и прыжках с трамплина, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские атлеты выйдут на старт:
Лыжные гонки. 15 км классический стиль, мужчины. Финал в 13:00. Виталий Пухкало и Евгений Величко.
Биатлон. Спринт 7,5 км, женщины. Финал в 15:00. Галина Вишневская-Шепоренко.
Шорт-трек. 1000 м, женщины. Четвертьфинал (17:00), полуфинал (17:55) , финал (18:43). Ольга Тихонова.
Шорт-трек. 500 м, мужчины. Квалификация в 17:18. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша и Адиль Галиахметов.
Прыжки с трамплина. HS-140 трамплин, мужчины. Квалификация в 15:45. Сергей Ткаченко и Данил Васильев.
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