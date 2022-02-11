Кардиолог рассказал о последствиях COVID-19 для сердца

Проблемы с сердечно-сосудистой системой после COVID-19 начали возникать у совершенно здоровых людей. Об этом рассказал врач-кардиолог, геронтолог, доктор медицинских наук Юрий Конев, сообщает URA.RU.

Ранее считалось, что постковидные осложнения имеют только бронхолегочный характер, однако сейчас мы понимаем, что не осталось ни одного органа в человеческом организме, который бы не оказался поражен. И беда в том, что после перенесенного COVID-19 страдают сердечно-сосудистой патологией и абсолютно здоровые люди, а не только те, у кого были подобные патологии. И это общее мнение всех врачей в мире. Юрий Конев

Врач-кардиолог предположил, что проблемы с сердцем после коронавируса могут возникать у генетически предрасположенных к этому людей.

Чаще всего идет поражение миокарда. Мое предположение, что подобные патологии развиваются у тех, кто имеет предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Возможно, если покопаться в анамнезе, в истории жизни, болезни пациентов, у них можно найти родственников, которые имели подобные проблемы. Юрий Конев

Доктор медицинских наук Сергей Токарев высказал опасение, что осложнения на сердце после коронавируса развиваются даже у здоровых молодых людей.

По данным американских ученых, через 30 дней после заражения у пациентов, вне зависимости от пола, наличия хронических заболеваний, течения коронавируса, повышается риск развития цереброваскулярных нарушений, аритмии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, перикардита, миокардита, тромбоэмболической болезни и так далее. Сергей Токарев

Ученые связывают это с продолжительным повреждением кардиомиоцитов при COVID-19 и их последующей гибелью, а также развитием эндотелиальной дисфункции.