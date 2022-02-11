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09:52 11.02.2022

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал надеть костюм супергероя

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В Венесуэле с декабря транслируется мультсериал SuperBigote. Президент страны Николас Мадуро пообещал появиться на публике в костюме героя мультсериала, передает Zakon.kz.

SuperBigote (переводится как «Супер-усы» или «Супер-усач») – это серия коротких (1,5 минуты) сценок. Главный герой (персонаж носит имя SuperBigote) выглядит как венесуэльский президент и одет в костюм красно-синего цвета, похожий на костюм Супермена, и в кепку с флагом Венесуэлы. Он борется с империализмом, санкциями и пандемией.

Президент Венесуэлы не раз в шутку называл себя во время разных мероприятий «super bigote».

Вы знаете, что эту идею придумали люди с чувством юмора, потому что люди без чувства юмора не понимают, как мы наслаждаемся жизнью.Николас Мадуро

На недавнем совещании он пообещал появиться на публике в костюме SuperBigote.

У них есть Супермен и Человек-паук, у нас – SuperBigote и его друзья. (...) Говорят, что фабрика по производству костюмов для маскарада шьет тысячи экземпляров костюма СуперБиготе. В какой-то момент я появлюсь в одной из программ так, готовьтесь!Николас Мадуро

Также в мультсериале есть персонажи, изображающие супругу президента Венесуэлы и его ближайших коллег.

Динара Халдарова
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