Вредные привычки: названы зависимости каждого знака зодиака

Как сообщает «Пятый канал», эксперт перечислила зависимости и вредные привычки каждого знака зодиака.

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Овны часто буквально «перегорают», как потухшая лампочка, и эмоционально, и физически. Рожденные под этим знаком не умеют правильно рассчитывать свои силы, выкладываются по полной и в итоге у них кончаются силы. Стальные нервы или подпитка – это именно то, что нужно Овнам, чтобы перенести такое напряжение.

Они склонны к алкогольной зависимости, жить не могут без кофеина, а жажду внутренней свободы выражают в походах, ярких концертах и путешествиях.

Тельцы достаточно тактильны, так как им нравится чужое присутствие рядом. Представители этого знака зодиака получают удовольствие от вкусной еды и развлечений, но по-настоящему зависят от азартных игр, соревнований, где требуется доказать свою силу и правоту.

Им свойственно необдуманно заключать пари. Не меньше этого они зависят от собственного дома — им нужно ощущение крепкого тыла за спиной.

Близнецы действительного много времени проводят в соцсетях, потому что их двойственность и общительная натура требуют знать все про всех и всегда быть начеку.

Рожденные под этим знаком окружают себя гаджетами, ставят множество уведомлений, стремятся моментально реагировать на сообщения в мессенджерах. Так и проходит мимо многих из них реальная жизнь.

Раки боятся быть одни, тяжело переносят одиночество или расставание с любимыми (они зависят от них). Иногда они расстаются с возлюбленными или друзьями из-за нежелания поступиться собственными принципами.

Заглушить боль утраты представителям этого знака зодиака помогают горячительные напитки. Все пагубные привычки они легко приобретают, но тяжело с ними расстаются.

Львы – короли астрологического круга, очень зависят от чужого мнения и часто это становится для них настоящей проблемой. Рожденным под этим знаком нужно быть лучшими в глазах других, и они делают все для этого. Также они не умеют разумно тратить деньги — шопоголизм, развлечения, что угодно, лишь бы сбыть с рук жгущие карман деньги.

Многим из них свойственно злоупотребление алкоголем или сигаретами — они получают настоящее удовольствие от табака и выпивки и не считают это проблемой.

Девы страдают от переедания, мучаются зависимостью от курения, а также подвержены сомнениям в правильности сделанного выбора. Представители этого знака зодиака имеют четкое представление о том, какой должна быть их жизнь, и любое достижение становится для них личной ценностью.

Страх потерять что-то из своих вещей — их главная проблема, но по-настоящему они зависимы от порядка (все должно быть точно так, как нравится им).

Весы могут быть зависимы от алкоголя и табака, но по-настоящему привязаны они к своим возлюбленным. Им несвойственно изменять ради поиска более подходящего партнера — они любят раз и навсегда.

Рожденные под этим знаком могут быть зависимы от своих хобби — никогда не откажутся от любимого увлечения.

Скорпионы. Их главной проблемой являются независимость и упрямство. Представители этого знака зодиака ненавидят, когда их кто-то контролирует, дает советы и указания. Поэтому у них два выбора — или смена начальства, или самим стать начальством. Также у них бывает привязанность к спиртным напиткам, но они легко ее подавляют.

Им не так легко справиться с любовью к сексу, но Скорпионам нужна не постоянная смена партнеров, а кто-то потрясающий. Они тщательно выбирают каждого из них и обожают проводить с ними время в постели. И им очень сложно от этого отказаться.

Стрельцы часто бывают зависимы от собственных амбиций и соревновательного духа. Рожденные под этим знаком азартны, стремятся доказать что-то другим и самим себе, обожают хорошо зарабатывать и копить деньги.

Из-за стремления иметь большие накопления они часто превращаются в настоящих трудоголиков, а с усталостью борются при помощи алкоголя.

Козероги ко всему в жизни подходят серьезно, так что пагубных привычек у них не так много, но они жадны — до славы, денег, положения в обществе, статуса в глазах других. Поэтому представители этого знака зодиака готовы на все, чтобы это сохранить.

Несмотря на стремление к обогащению, много работать и трудиться ради этого они не будут, если только им не гарантировано щедрое вознаграждение. С таким подходом им не до наркотиков или алкоголя — нет времени.

Водолеи. Многие рожденные под этим знаком — «наркоманы» из-за пристрастия к компьютерным играм и зависанию в интернете. Они терпеть не могут выходить из дома, часто живут в воображаемом мире. Другие Водолеи зависимы от адреналина, им нужны острые ощущения. Поэтому они занимаются экстремальными видами спорта, рискуют там, где не следовало.

Они настолько зациклены на своих интересах, что не могут сформировать серьезную привязанность к чему-либо.

Рыбы любят выпить – алкоголь помогает им заглушить проблемы. Также они зависят от чужого мнения, собственных завышенных ожиданий, стремления к роскошной жизни.

Когда они не могут добиться желаемого, наступает апатия, и заглушить тоску может только алкоголь.