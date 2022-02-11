11:23 11.02.2022
Курс доллара резко вырос на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 428,59 тенге, поднявшись сразу на 2,49 тенге, передает Zakon.kz.
На вчерашних торгах средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6971 (+0,0093) тенге, китайского юаня – 66,8389 (-0,2465) тенге. Торги по евро не проводились.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429-431,5 тенге, евро – 488-491,5 тенге, рос. рубль – 5,71-5,79 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 11 февраля
Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $89,65 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле опустилась на 0,42% — до $91,03 за баррель.