Курс доллара резко вырос на торгах

На вчерашних торгах средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6971 (+0,0093) тенге, китайского юаня – 66,8389 (-0,2465) тенге. Торги по евро не проводились.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429-431,5 тенге, евро – 488-491,5 тенге, рос. рубль – 5,71-5,79 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 11 февраля

Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $89,65 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле опустилась на 0,42% — до $91,03 за баррель.