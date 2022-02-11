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12:03 11.02.2022

«Манчестер Юнайтед» пополнился еще одним Роналду

Футбол Сын Роналду Фото: Instagtram/cristiano
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 11-летним сыном Роналду – Криштиану-младшим, сообщает Zakon.kz.

11-летний футболист Криштиану-джуниор, как и его отец, взял майку под номером 7. Сын форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пока будет играть в академии «манкунианцев». Эту новость сообщила невеста Роналду Джорджина Родригес, опубликовав в Instagram фотографию с презентации юного футболиста.

До прихода в «МЮ» сын Роналду защищал честь академии туринского «Ювентуса». Но ему пришлось уйти оттуда вслед за своим отцом, который в августе 2021 года покинул итальянский клуб.

Что касается Роналду-старшего, то у него в последнее время не заладилась игра в «Манчестер Юнайтед». Криштиану не может забить на протяжении пяти встреч подряд.

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Куандык Шынасилов
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