В КГД ответили, нужна ли корректировка НДС по товарам, украденным во время беспорядков

Во время массовых беспорядков, произошедших в январе в Алматы, часть магазинов компании подверглась нападению, в результате чего пришла в негодность часть основных средств, а так же были похищены ТМЦ. Как известно на территории РК до 19.01.2022 действовал режим ЧП, введенный в следствии возникшей чрезвычайной ситуации социального характера. Просим вас ответить, имеет ли право компания не корректировать НДС по товарам, пришедшим в негодность или которые были украдены (утеряны), по которым ранее НДС был отнесен в зачет? Так же просим ответить, имеет ли компания право на вычет для целей КПН по этим же товарам? - задал вопрос предприниматель на сайте электронного правительства.

В КГД ответили, что согласно Налоговому кодексу уменьшение суммы НДС, относимого в зачет, производится по товарам, работам, услугам, по которым НДС ранее был отнесен в зачет, в том числе по товарам в случае их порчи, утраты (за исключением случаев, возникших в результате чрезвычайных ситуаций).

При этом порча товара означает ухудшение всех или отдельных качеств (свойств) товара, в результате которого данный товар не может быть использован для целей облагаемого оборота.

Под утратой товара понимается событие, в результате которого произошли уничтожение или потеря товара. Не является утратой потеря товаров, понесенная налогоплательщиком в пределах норм естественной убыли, установленных законодательством РК. Вместе с тем для пострадавших в результате чрезвычайного положения Налоговый кодекс не содержит особенности налогообложения. Комитет госдоходов МФ РК

Как отмечается, основания, сроки, порядок введения и действия чрезвычайного положения на всей территории республики устанавливает закон «О чрезвычайном положении».

В частности, закон предусматривает, что в случае порчи и утраты товара в результате чрезвычайного положения производится корректировка НДС, отнесенного в зачет.

Что касается корпоративного подоходного налога, то, как следует из ответа, в случае порчи, утраты товаров, не связанных с деятельностью, направленной на получение дохода, отнесению на вычеты не подлежат.

Вместе с тем указывается, что расходы налогоплательщика в размере балансовой стоимости товаров, не отнесенной ранее на вычеты, в связи с утратой, порчей которых или наступлением страхового случая по которым от страховой организации получены суммы компенсации ущерба, связанные с деятельностью, направленной на получение дохода, подлежат отнесению на вычеты при наличии первичных документов, оформленных по форме и требованиям законодательства.