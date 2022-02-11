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Законодательство РК
17:22 11.02.2022

12 млрд тенге сэкономил бюджет СКО в результате госзакупок

совещание Фото: gov.kz
Об этом было заявлено на заседании акимата Северо-Казахстанской области. Экономия произошла за счет снижения доли закупок из одного источника с 32 до 17%.
Сэкономленные средства направлены на решение социально значимых вопросов, – сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

Сейчас по области основная часть конкурсов проводится открыто и в конкурентной среде. Благодаря этому снижаются коррупционные риски, у общественности больше возможностей мониторить проведение госзакупок.

Кроме того, аким области Кумар Аксакалов призвал жителей активно следить за ходом освоения средств во время строительных и ремонтных работ.

Анастасия Московчук
Аксакалов Кумар Северо-Казахстанская область
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