17:22 11.02.2022
12 млрд тенге сэкономил бюджет СКО в результате госзакупок
Фото: gov.kz
Об этом было заявлено на заседании акимата Северо-Казахстанской области. Экономия произошла за счет снижения доли закупок из одного источника с 32 до 17%.
Сэкономленные средства направлены на решение социально значимых вопросов, – сказал аким СКО Кумар Аксакалов.
Сейчас по области основная часть конкурсов проводится открыто и в конкурентной среде. Благодаря этому снижаются коррупционные риски, у общественности больше возможностей мониторить проведение госзакупок.
Кроме того, аким области Кумар Аксакалов призвал жителей активно следить за ходом освоения средств во время строительных и ремонтных работ.