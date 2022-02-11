12 млрд тенге сэкономил бюджет СКО в результате госзакупок

Сэкономленные средства направлены на решение социально значимых вопросов, – сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

Сейчас по области основная часть конкурсов проводится открыто и в конкурентной среде. Благодаря этому снижаются коррупционные риски, у общественности больше возможностей мониторить проведение госзакупок.