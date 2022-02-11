В каких регионах в числе первых будет запущен соцкошелек

Работу по внедрению социального кошелька проводят 4 государственных органа: Нацбанк (вопросы перевода денег), Министерство торговли и интеграции, Министерство труда и социально защиты населения, Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Данная работа в прошлом году была активно проведена, приняты соответствующие НПА, на текущий момент проводится тестирование системы Нацбанка совместно с системами Министерства труда и социальной защиты. Запустить планируем уже в ближайшее время, для этого мы готовим специальную площадку. Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов

Он добавил, что определен список регионов для участия в пилотном режиме, определены государственные социальные выплаты, в первую очередь – АСП.

По его словам, для пилота выбраны Нур-Султан, Павлодар и Аккольский район Акмолинской области.

Эти три территории включены в первый этап пилота. В последующем поэтапно будут включены и другие регионы. Так как это пока «пилот», мы выбрали несколько регионов – городскую среду, для разнообразия город областного значения и сельский район. Это делается для того, чтобы проверить все возможности данной системы. Все социальные выплаты и весь Казахстан мы планируем охватить в текущем году. Ербол Оспанов

Вице-министр добавил, что после завершения тестового режима будет запущена и доступна для граждан возможность выбора получения соцвыплат через соцкошелек.