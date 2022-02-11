17:44 11.02.2022
В каких регионах в числе первых будет запущен соцкошелек
Фото: Zakon.kz
Определен список регионов для участия в пилотном режиме и определены государственные социальные выплаты, в числе которых АСП, сообщил на брифинге вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов, передает корреспондент Zakon.kz.
Работу по внедрению социального кошелька проводят 4 государственных органа: Нацбанк (вопросы перевода денег), Министерство торговли и интеграции, Министерство труда и социально защиты населения, Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Данная работа в прошлом году была активно проведена, приняты соответствующие НПА, на текущий момент проводится тестирование системы Нацбанка совместно с системами Министерства труда и социальной защиты. Запустить планируем уже в ближайшее время, для этого мы готовим специальную площадку.Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов
Он добавил, что определен список регионов для участия в пилотном режиме, определены государственные социальные выплаты, в первую очередь – АСП.
По его словам, для пилота выбраны Нур-Султан, Павлодар и Аккольский район Акмолинской области.
Эти три территории включены в первый этап пилота. В последующем поэтапно будут включены и другие регионы. Так как это пока «пилот», мы выбрали несколько регионов – городскую среду, для разнообразия город областного значения и сельский район. Это делается для того, чтобы проверить все возможности данной системы. Все социальные выплаты и весь Казахстан мы планируем охватить в текущем году. Ербол Оспанов
Вице-министр добавил, что после завершения тестового режима будет запущена и доступна для граждан возможность выбора получения соцвыплат через соцкошелек.
Как завершим, мы объявим по всей стране и расскажем, как использовать социальный кошелек, что для этого необходимо и какие регионы будут участвовать. Учитывая, что это очень сложный процесс – через эту систему будут проходить большие суммы соцвыплат – нужна соответствующая инфраструктура. Средства, которые находятся в кошельке, должны использоваться. Чтобы люди могли рассчитываться этими средствами в торговых домах, магазинах, для этого нужна готовая инфраструктура. Вице-министр труда и социальной защиты населения РК