Токаев-Путин-Макрон: Песков прокомментировал разницу в формате встреч

Отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь российского лидера объяснил, что особенности проведения переговоров связаны с разными антиковидными правилами в различных государствах.

В некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями. А с кем-то переговоры проходят за столом, по длинной стороне это расстояние там примерно шесть метров. Дмитрий Песков

По его словам, «это действительно связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам, и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами».

Мы с пониманием к этому относимся, это нормальная мировая практика. (...) Но в этом случае тогда вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно, и тогда применяется большее расстояние. Дмитрий Песков

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, «если медики, инфекционисты взаимодействуют и взаимное тестирование производится, то тогда есть возможность уже как таковых ограничений избегать и осуществлять непосредственный контакт».

В этом нет никакой политики, все относятся к этому с полным пониманием, и это никоим образом не мешает проведению переговоров, что главное. Дмитрий Песков

Пользователи соцсетей, СМИ и Telegram-каналы обсуждают детали встреч президента России с лидерами Казахстана и Франции. Токаев и Путин разговаривали у камина, на близком расстоянии, а несколькими днями ранее Макрон сидел в шести метрах от российского лидера.