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22:15 11.02.2022

Кыргызстан отменил требование по ПЦР-тестам для вакцинированных

Кыргызстан ПЦР тест Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Отменяется изоляция лиц, контактировавших с больными COVID, а также требование наличия ПЦР-теста для вакцинированных, прибывающих на территорию Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Кыргызстан отменил требование о ПЦР-тесте для прибывающих в страну привитых граждан. Об этом сообщил республиканский штаб по COVID-19.

Министерству здравоохранения поручили внести изменения и дополнения в действующие алгоритмы и инструкции.

Отменяется изоляция лиц, контактировавших с больными COVID, а также требование наличия ПЦР-теста для вакцинированных, прибывающих на территорию Кыргызстана.

Таким образом, при въезде в республику вакцинированным не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования.

В ближайшие месяцы мы продолжим активную кампанию по вакцинации населения. Нам надо сохранять бдительность и оставаться готовыми к возможному ухудшению ситуации или же появлению новых штаммов. Наша страна не будет тянуть с пересмотром ранее введенных карантинных мер. Мы заинтересованы в скорейшем снятии коронавирусных ограничений в регионе и во всем мире.Зампредседателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов

По данным штаба на 11 февраля, в Кыргызстане использовали 2 486 157 вакцин от COVID-19 первой и второй дозы.

Данияр Кунафин
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