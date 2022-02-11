22:15 11.02.2022
Кыргызстан отменил требование по ПЦР-тестам для вакцинированных
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Отменяется изоляция лиц, контактировавших с больными COVID, а также требование наличия ПЦР-теста для вакцинированных, прибывающих на территорию Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.
Кыргызстан отменил требование о ПЦР-тесте для прибывающих в страну привитых граждан. Об этом сообщил республиканский штаб по COVID-19.
Министерству здравоохранения поручили внести изменения и дополнения в действующие алгоритмы и инструкции.
Отменяется изоляция лиц, контактировавших с больными COVID, а также требование наличия ПЦР-теста для вакцинированных, прибывающих на территорию Кыргызстана.
Таким образом, при въезде в республику вакцинированным не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования.
В ближайшие месяцы мы продолжим активную кампанию по вакцинации населения. Нам надо сохранять бдительность и оставаться готовыми к возможному ухудшению ситуации или же появлению новых штаммов. Наша страна не будет тянуть с пересмотром ранее введенных карантинных мер. Мы заинтересованы в скорейшем снятии коронавирусных ограничений в регионе и во всем мире.Зампредседателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов
По данным штаба на 11 февраля, в Кыргызстане использовали 2 486 157 вакцин от COVID-19 первой и второй дозы.