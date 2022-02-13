Луна удаляется от Земли – интересные факты про естественный спутник
Единственный естественный спутник Земли и самый близкий к Солнцу спутник планеты образовался после столкновения космического объекта размером с Марс с Землей.
К слову, мы всегда видим одну и ту же сторону Луны. Увидеть обратную сторону спутника невозможно из-за гравитационного поля Земли, которое замедляет вращение Луны вокруг своей оси. Поэтому вращение спутника Земли происходит за то же время, что и ее вращение вокруг нашей планеты
Еще несколько интересных фактов о Луне:
Обратная сторона Луны более гористая в сравнении с той, которая видна нам. Это объясняется силой притяжения Земли, из-за которой на стороне, повернутой к нам, более тонкая кора.
На Луне нет атмосферы, но есть замороженная вода в кратерах и под поверхностью почвы.
Луна вызывает приливы и отливы. Гравитация Луны воздействует на океаны нашей планеты.
Луна постепенно удаляется от нашей планеты. Это происходит с очень незначительной скоростью – 38 мм в год. По мнению астрофизиков, возросшее расстояние повлияло на вращение планеты вокруг своей оси, а вместе с тем на климат и на продолжительность дня.
На Луне есть танцующая пыль, которая парит над поверхностью.
На Луне очень большие колебания температуры. Температура колеблется от минус 173 ночью до плюс 127 градусов Цельсия.
На Луне покоится прах астронома Юджина Шумейкера. Он многое сделал для изучения спутника Земли, но сам попасть на нее не смог. После его смерти NASA выполнило его последнюю просьбу — отправило его прах на Луну.
Многие ученые предполагают, что жизнь на Земле не возникла бы, если бы не гравитационное воздействие Луны на нашу планету.