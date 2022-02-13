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23:57 13.02.2022

Луна удаляется от Земли – интересные факты про естественный спутник

Спутник земли Фото: pixabay
Луна является предметом интереса людей с древних времен. В восприятии большинства она – символ любви и загадочности, а не космическое тело, которым на самом деле является, сообщает Zakon.kz.

Единственный естественный спутник Земли и самый близкий к Солнцу спутник планеты образовался после столкновения космического объекта размером с Марс с Землей.

К слову, мы всегда видим одну и ту же сторону Луны. Увидеть обратную сторону спутника невозможно из-за гравитационного поля Земли, которое замедляет вращение Луны вокруг своей оси. Поэтому вращение спутника Земли происходит за то же время, что и ее вращение вокруг нашей планеты

Еще несколько интересных фактов о Луне:

  • Обратная сторона Луны более гористая в сравнении с той, которая видна нам. Это объясняется силой притяжения Земли, из-за которой на стороне, повернутой к нам, более тонкая кора.

  • На Луне нет атмосферы, но есть замороженная вода в кратерах и под поверхностью почвы.

  • Луна вызывает приливы и отливы. Гравитация Луны воздействует на океаны нашей планеты.

  • Луна постепенно удаляется от нашей планеты. Это происходит с очень незначительной скоростью – 38 мм в год. По мнению астрофизиков, возросшее расстояние повлияло на вращение планеты вокруг своей оси, а вместе с тем на климат и на продолжительность дня.

  • На Луне есть танцующая пыль, которая парит над поверхностью.

  • На Луне очень большие колебания температуры. Температура колеблется от минус 173 ночью до плюс 127 градусов Цельсия.

  • На Луне покоится прах астронома Юджина Шумейкера. Он многое сделал для изучения спутника Земли, но сам попасть на нее не смог. После его смерти NASA выполнило его последнюю просьбу — отправило его прах на Луну.

  • Многие ученые предполагают, что жизнь на Земле не возникла бы, если бы не гравитационное воздействие Луны на нашу планету.

Наргиз Рахимжан
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