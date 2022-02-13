Луна удаляется от Земли – интересные факты про естественный спутник

Единственный естественный спутник Земли и самый близкий к Солнцу спутник планеты образовался после столкновения космического объекта размером с Марс с Землей.

К слову, мы всегда видим одну и ту же сторону Луны. Увидеть обратную сторону спутника невозможно из-за гравитационного поля Земли, которое замедляет вращение Луны вокруг своей оси. Поэтому вращение спутника Земли происходит за то же время, что и ее вращение вокруг нашей планеты

Еще несколько интересных фактов о Луне: