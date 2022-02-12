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08:16 12.02.2022

Во время приема лекарств врач рекомендует исключить всю тяжелую пищу

лекарства Фото: Zakon.kz
Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал о том, как снизить дополнительную нагрузку на организм, когда человек проходит медикаментозное лечение, передает Zakon.kz.

Как сообщает rg.ru, многие лекарственные препараты, помогающие бороться с различными заболеваниями, имеют побочные эффекты. Например, антибиотики негативно сказываются на работе кишечника, страдает микрофлора.

Кондрахин посоветовал больше пить, придерживаться диеты – исключить всю тяжелую пищу. А для восстановления численности микроорганизмов стоит принимать пробиотики. Кроме того, усиливают микрофлору, по словам терапевта, молочные продукты. Но только если для них нет противопоказаний.

Лекарства по сути своей являются токсичными для организма веществами, поэтому заниматься самолечением не следует и принимать стоит только те препараты, которые выписал врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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