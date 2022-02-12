Во время приема лекарств врач рекомендует исключить всю тяжелую пищу

Как сообщает rg.ru, многие лекарственные препараты, помогающие бороться с различными заболеваниями, имеют побочные эффекты. Например, антибиотики негативно сказываются на работе кишечника, страдает микрофлора.

Кондрахин посоветовал больше пить, придерживаться диеты – исключить всю тяжелую пищу. А для восстановления численности микроорганизмов стоит принимать пробиотики. Кроме того, усиливают микрофлору, по словам терапевта, молочные продукты. Но только если для них нет противопоказаний.

Лекарства по сути своей являются токсичными для организма веществами, поэтому заниматься самолечением не следует и принимать стоит только те препараты, которые выписал врач.