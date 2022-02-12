Освобождение тюленя из плавучего дока во Владивостоке попало на видео

Как сообщили в центре, тюленя нашли работники «Дальзавода», когда они «поставили плавдок на откачку».

Отмечается, что док полностью осушили, животное отловили и укрыли брезентом, из которого выбираться водоплавающее не желало и даже сопротивлялось.

Тюлень оказался молодой упитанной особью и совершенно не был рад перспективам покинуть док, потому что всю жизнь мечтал работать на «Дальзаводе» (наверное). Но пришлось покориться, конечно. Против дайвера Евгения Полухина у тюленей нет приемов. Тем более, против Полухина с брезентом. Зато прокатился в «Тундре»! Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»

Млекопитающее оказалось покрыто илом, нефтяных пленок на нем не обнаружили, что обрадовало сотрудников центра, так как мыть животное не пришлось.

Помывка дикого сильного тюленя это еще тот фокус, между прочим. Отпустили на маяке Токаревская кошка, там фарватер, разводья и недалеко везти. Центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень»

Плавучий док — судоремонтное сооружение технического флота, предназначенное для подъема из воды судна, находящегося на плаву, его ремонта и спуска на воду.