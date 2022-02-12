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11:51 12.02.2022

О новых видах мошенничества рассказали в полиции Нур-Султана

мошенничество с приложениями Фото: pixabay
Столичные полицейские рассказали, как мошенники используют программы AnyDesk и TeamViewer для обмана людей. Эти виды мошенничества в последнее время участились, сообщает Zakon.kz.

Мошенники используют в своих схемах популярные и легальные программы, которые предназначены для удаленного доступа к стороннему устройству.

Гражданам, кто не совсем владеет навыками мобильного банкинга, злоумышленники предлагают скачать приложения AnyDesk и TeamViewer. Таким образом, они получают полный доступ к мобильным устройствам либо компьютерам, что упрощает им совершение хищения денежных средств у граждан. ДП Нур-Султана

Еще одна из самых распространенных схем на сегодняшний день – это звонки от имени сотрудников банка.

Зачастую мошенники путем дублирования официальных номеров колл-центра, под предлогом проведения каких-либо сомнительных операций с участием банковских карт, пытаются ввести людей в заблуждение.

Пользуясь своими познаниями в банковской сфере, они приводят своих жертв в растерянность, а затем в корыстных целях завладевают их персональными данными. Наивные граждане передают мошенникам реквизиты банковских карт, CVV-коды и поступившие СМС-пароли, что в итоге однозначно приводит к списанию денежных средств со счетов.

Для того, чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо прекращать любой вызов, поступивший якобы от сотрудников банка, где запрашиваются какие-либо сведения о держателях карт, реквизитах и СМС-пароли.

Помните, что сотрудники банков никогда не звонят и не запрашивают аналогичные сведения. Просим вас быть бдительней в таких ситуациях и обо всех фактах сообщать в полицию.Начальник отдела Управления криминальной полиции Талгат Булегенов
Лариса Черненко
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