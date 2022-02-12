16:14 12.02.2022
Олимпийский рекорд на 500 метров установил китайский спринтер-конькобежец
Фото: Instagram/gao.tingyu
На зимних Играх 2022 года в состязаниях мужчин-конькобежцев хозяева соревнований установили новый олимпийский рекорд. Автором этого показателя стал спринтер Тинюй Гао, время китайца 34,32, сообщает Zakon.kz.
Рекордные 34 секунды также принесли китайскому спортсмену олимпийское «золото».
Серебряной медали удостоился кореец Мин Куи Ча, а на третьей позиции расположился японский конькобежец Ватару Моришиге. Тем самым, представители Азии оккупировали весь пьедестал почета.
В спринтерском забеге был и казахстанский спортсмен Иван Аржанников.
Североказахстанец из 30 участников финального забега оказался на 28-й строчке, с отставанием от чемпиона на 1,50 секунды.
Фото: Instagram/ivanarzhan
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