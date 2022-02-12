Олимпийский рекорд на 500 метров установил китайский спринтер-конькобежец

Рекордные 34 секунды также принесли китайскому спортсмену олимпийское «золото».

Серебряной медали удостоился кореец Мин Куи Ча, а на третьей позиции расположился японский конькобежец Ватару Моришиге. Тем самым, представители Азии оккупировали весь пьедестал почета.

В спринтерском забеге был и казахстанский спортсмен Иван Аржанников.

Фото: Instagram/ivanarzhan

Североказахстанец из 30 участников финального забега оказался на 28-й строчке, с отставанием от чемпиона на 1,50 секунды.

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