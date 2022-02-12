Норвежские братья Бё стали лучшими в биатлоне на ОИ-2022

12 февраля состоялись спринтерские состязания у биатлонистов на 10 км с двумя огневыми рубежами. В них приняли участие двое представителей Казахстана – Александр Мухин и Владислав Киреев.

Медаль высшей пробы в этой программе выиграл норвежец Йоханнес Тиннес Бё, серебряную медаль завоевал Кентен Фийон Майе из Франции, а бронзовым призером стал старший брат чемпиона – Тарьей Бё.

Казахстанские стреляющие лыжники, сделав по одному неточному выстрелу, оказались вдалеке от списка сильнейших. Александр Мухин занял 49-е место, а Владислав Киреев закончил на 77-й позиции.

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