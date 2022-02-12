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Законодательство РК
18:06 12.02.2022

Норвегия отменила антиковидные ограничения

Норвегия COVID-19 Фото: pixabay
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отметил, что пандемия больше не представляет угрозу для здоровья большей части населения из-за вакцинации, сообщает Zakon.kz.

С 12 февраля в Норвегии отменяется большинство ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Отменяется обязательство соблюдать безопасную дистанцию, требование носить маску, требование об изоляции.

Власти Норвегии отменили требование о регистрации въезда в страну. Сохраняется требование о необходимости сдачи теста на коронавирус для въезда на архипелаг Шпицберген.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отметил, что пандемия больше не представляет угрозу для здоровья большей части населения из-за вакцинации, а «Омикрон» «вызывает гораздо менее серьезные заболевания».

При этом подчеркивается, что может увеличиться число госпитализаций, однако медицинские учреждения готовы к этому и страна способна справиться с предполагаемым ростом заболеваемости.

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