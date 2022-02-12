Беспорядки в Алматы: медик и пожарный рассказали о нападениях

Фельдшер 4-й подстанции скорой медицинской помощи Алматы Сергазы Абылаев и оперативный дежурный службы пожаротушения ДЧС Алматы Денис Ярцев рассказали о дне беспорядков в Алматы. Их истории показал Первый канал Евразия в документальном проекте «10 дней, которые потрясли мир».

По словам фельдшера Сергазы Абылаева, агрессивная толпа разбила стекла касками и дубинками. Они открыли заднюю дверь и бросили внутрь дымовую и светошумовую гранаты.

Одна успела взорваться, другая – нет. Открыли дверь, начали нападать, сказали отпустить сотрудников полиции, угрожали. Говорили: «Если вы вместе с сотрудниками полиции, вы оказываете помощь, то вы за ними, и мы вас тоже уничтожим». Сергазы Абылаев

Пожарный Денис Ярцев сообщил, что напавшие на пожарные машины блокировали дорогу, закидывали автомобиль камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Нападали с палками, протыкали колеса. В тех местах, где им удалось завладеть нашей пожарной техникой, она в дальнейшем была уничтожена. Денис Ярцев

О трагическом дне также рассказал журналист Дмитрий Бациев и гендиректор Первого канала Евразия Сергей Киселев.