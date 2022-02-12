Андрей Голубев завершил выступления на турнире ATP 250

Казахстанский теннисист Андрей Голубев не сумел пройти первый круг квалификации на турнире ATP 250 в столице Катара Дохе, сообщает Sports.kz.

Казахстанец сыграл против представителя Словакии Йозефа Ковалика в матче, который продлился один час и 43 минуты. Ковалик одержал победу в двух сетах со счетом 6:4 и 7:6.

Голубев совершил сразу пять двойных ошибок во встрече, четырежды подал на вылет, а также реализовал один брейк-пойнт.

Три дня назад Андрей Голубев также вылетел из турнира ATP 500 в парном разряде в нидерландском Роттердаме с французом Эдуаром Роже-Вассленом.

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