09:23 13.02.2022
15 казахстанцев скончались от COVID-19 и коронавирусной пневмонии за сутки
Фото: Zakon.kz
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.
На 13 февраля лечение от КВИ продолжают получать 57 581 человек (–56 399+ и 1 182 КВИ-), из них в стационарах находятся 7260 пациентов, на амбулаторном уровне –50 321.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 348 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 144,
на аппарате ИВЛ – 98.
Фото: Минздрав РК