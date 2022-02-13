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09:23 13.02.2022

15 казахстанцев скончались от COVID-19 и коронавирусной пневмонии за сутки

ИВЛ Фото: Zakon.kz
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.

На 13 февраля лечение от КВИ продолжают получать 57 581 человек (–56 399+ и 1 182 КВИ-), из них в стационарах находятся 7260 пациентов, на амбулаторном уровне –50 321.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 348 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 144,

  • на аппарате ИВЛ – 98.

смертность

Фото: Минздрав РК

Елена Беляева
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