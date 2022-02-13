15 казахстанцев скончались от COVID-19 и коронавирусной пневмонии за сутки

На 13 февраля лечение от КВИ продолжают получать 57 581 человек (–56 399+ и 1 182 КВИ-), из них в стационарах находятся 7260 пациентов, на амбулаторном уровне –50 321.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 348 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 144,

на аппарате ИВЛ – 98.