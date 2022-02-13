Столичные полицейские призывают горожан быть осторожными на дорогах

Водителей просим быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помеху уборочной технике. Начальник Управления административной полиции ДП города Нур-Султана Елжан Чупеков

Тех, кто припарковал авто вдоль улиц, полицейские обещают штрафовать. Кроме того, машины будут эвакуированы.

Фото: Пресс-служба ДП города Нур-Султана

Отмечается, что сотрудниками полиции в непогоду помогают детям и пожилым пешеходам переходить дорогу.