Кольсай, Боровое, Каспий – где отдыхают казахстанцы во время пандемии

С началом пандемии туризм оказался одной из убыточных сфер деятельности во всем мире. Люди оказались невыездными из-за коронавирусной инфекции.

Туристические компании в Казахстане начали расширять спектр своих услуг на внутреннем уровне. Те турагентства, которые до пандемии занимались заграничными турами, в связи с карантином открыли для себя местные локации.

ТОП-7 природных локаций Казахстана: