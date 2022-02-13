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22:45 13.02.2022

Кольсай, Боровое, Каспий – где отдыхают казахстанцы во время пандемии

Каспийское море Фото: pxhere
Коронавирусная инфекция положительно повлияла на развитие внутреннего туризма в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

С началом пандемии туризм оказался одной из убыточных сфер деятельности во всем мире. Люди оказались невыездными из-за коронавирусной инфекции.

Туристические компании в Казахстане начали расширять спектр своих услуг на внутреннем уровне. Те турагентства, которые до пандемии занимались заграничными турами, в связи с карантином открыли для себя местные локации.

ТОП-7 природных локаций Казахстана:

  1. Кольсай и Каинды. Эти озера и раньше пользовались огромной популярностью среди путешественников. С начала пандемии практически каждое второе туристическое агентство открыло тур на Кольсай и Каинды. Длительность тура варьируется от одного дня до недели. Кристально чистые озера на высоте почти 2 километра над уровнем моря – главная достопримечательность Алматинской области. Различные туры также предлагают конные прогулки и катание на моторной лодке по озеру.

    Кольсай Каинды

    Фото: Wikipedia

  2. Озеро Иссык. Бирюзовое озеро, расположенное в Иссыкском ущелье, завлекает туристов своим необычным цветом. Поговаривают, что озеро Иссык меняет свой цвет в зависимости от погоды: когда небо хмурится, то озеро сереет, а когда погода солнечная, то вода приобретает бирюзовый оттенок. Вокруг озера тянутся скалистые ущелья и густые леса.

    Озеро Иссык

    Фото: Wikipedia

  3. Плато Ассы – территория, где раньше пролегали пути караванов из Европы и Средней Азии в Китай и Индию. Это огромная межгорная долина лугов, летнее пастбище. Живописные холмы, бескрайняя равнина, Ассы-Тургеньская астрономическая обсерватория – залог отлично проведенного выходного дня.

    Ассы Алматинская область

    Фото: Wikipedia

  4. Чарынский каньон относится к древнейшим памятникам географии на территории Казахстана. Его происхождение относится к неогеновому периоду. Пейзажи здесь удивительные: на закате каньон окрашивается в алые, розовые и оранжевые цвета. Ночной Чарын стал одним из самых популярных направлений летних туров.

    Чарынский каньон

    Фото: Wikipedia

  5. Исторический тур в Туркестан. Город с тысячелетней историей, столица Казахского ханства, духовный и политический центр тюрков. Туркестан известен в первую очередь мавзолеем Ходжи Ахмета Яссауи, который был построен по приказу эмира Тимура. Туристам предлагаются трехдневные туры с посещением всех достопримечательностей города, руин городища Отрар, пещеры, мавзолеи ханов Есима, Абылая и других известных исторических личностей.

    Туркестан город

    Фото: пресс-служба премьер-министра РК

  6. Каспийское море. Самый большой замкнутый водоем в мире. В советское время на берегах Каспия активно развивалась промышленность. Сейчас также уделяется большое внимание и туристическому направлению. Условия для пляжного отдыха хорошие: отели, санатории, гиды. Среди казахстанцев, которые соскучились по морю, тур на Каспий стал одним из самых востребованных.

    Каспийское море

    Фото: pxhere

  7. Боровое – «Малая Швейцария» остается одним из самых посещаемых природных мест в Казахстане. И время пандемии – не исключение. Загадочная скала Жумбактас, гора Окжетпес, пещера Кенесары хана, Роща танцующих берез, поляна Абылай хана – это лишь малый список локаций местности озера Боровое. Посетители могут остановиться в гостевых домиках, искупаться в озере и порыбачить на озерах Щучье и Большое Чебачье 

    Скала

    Фото: Zakon.kz

Наргиз Рахимжан
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