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15:27 13.02.2022

Четверо детей погибли при пожаре в России

тушение Фото: Пресс-служба ДЧС Алматы
Следователи возбудили уголовное дело о гибели четырех детей во время пожара в райцентре Юрьевец города Иваново, передает Zakon.kz.

Как сообщает rg.ru, на тушение были отправлены 10 пожарных машин. Пожар потушили через час, его площадь составила 50 кв. м.

Спасатели нашли в доме тела четырех детей: от одного до 10 лет. Сообщается, что в сгоревшем доме жила неблагополучная семья. Местонахождение матери устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В ходе расследования будет дана правовая оценка работе органов системы профилактики.

Елена Беляева
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