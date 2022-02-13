15:27 13.02.2022
Четверо детей погибли при пожаре в России
Фото: Пресс-служба ДЧС Алматы
Следователи возбудили уголовное дело о гибели четырех детей во время пожара в райцентре Юрьевец города Иваново, передает Zakon.kz.
Как сообщает rg.ru, на тушение были отправлены 10 пожарных машин. Пожар потушили через час, его площадь составила 50 кв. м.
Спасатели нашли в доме тела четырех детей: от одного до 10 лет. Сообщается, что в сгоревшем доме жила неблагополучная семья. Местонахождение матери устанавливается.
Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В ходе расследования будет дана правовая оценка работе органов системы профилактики.