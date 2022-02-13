В США составили списки россиян для санкций в случае эскалации в Украине

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти готовят списки экономических элит РФ для применения к ним санкций в случае эскалации на Украине, сообщает Газета.ru.

По его словам, ограничительные меры коснутся людей в окружении президента России Владимира Путина. Как указал чиновник, в случае «российского вторжения» на Украину пакет потенциальных экономических последствий ударит по многим из олигархов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Евросоюз и США могут «в любой момент» ввести санкции против России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины.

История с возможным «российским вторжением» в Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. При этом в Кремле не раз опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.