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21:47 13.02.2022

В США составили списки россиян для санкций в случае эскалации в Украине

санкции США Россия Фото: pixabay
По словам советника Байдена, ограничительные меры коснутся людей в окружении президента России Владимира Путина. Советник отметил, что пакет потенциальных экономических последствий ударит по многим из олигархов, сообщает Zakon.kz.

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти готовят списки экономических элит РФ для применения к ним санкций в случае эскалации на Украине, сообщает Газета.ru.

По его словам, ограничительные меры коснутся людей в окружении президента России Владимира Путина. Как указал чиновник, в случае «российского вторжения» на Украину пакет потенциальных экономических последствий ударит по многим из олигархов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Евросоюз и США могут «в любой момент» ввести санкции против России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины.

История с возможным «российским вторжением» в Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. При этом в Кремле не раз опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Данияр Кунафин
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