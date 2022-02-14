10 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 53 977 человек (52 808+ и 1169 КВИ-), из них в стационарах находятся 7174, на амбулаторном уровне – 46 803.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 350 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 144,

на аппарате ИВЛ – 97.