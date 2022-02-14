08:08 14.02.2022
10 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.
На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 53 977 человек (52 808+ и 1169 КВИ-), из них в стационарах находятся 7174, на амбулаторном уровне – 46 803.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 350 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 144,
на аппарате ИВЛ – 97.
Фото: Минздрав РК