07:38 14.02.2022
Пятеро детей в Западной Сибири отравились парами хлора в бассейне
Фото: pixabay
Ребята в возрасте от шести до 13 лет были госпитализированы в одно из медучреждений города Кемерово, передает Zakon.kz.
Как сообщает rg.ru, инцидент произошел 13 февраля. Накануне дети вместе с родителями находились в сауне с бассейном. Уже дома они почувствовали недомогание, после чего их забрали на скорой помощи.
Отмечается, что в данное время состояние госпитализированных удовлетворительное, за ними наблюдают врачи. Кузбасские следователи начали доследственную проверку. На месте происшествия специалисты изъяли образцы воды из бассейна. Также проверяется система вентиляции и очистки воды.