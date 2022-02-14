Пятеро детей в Западной Сибири отравились парами хлора в бассейне

Как сообщает rg.ru, инцидент произошел 13 февраля. Накануне дети вместе с родителями находились в сауне с бассейном. Уже дома они почувствовали недомогание, после чего их забрали на скорой помощи.

Отмечается, что в данное время состояние госпитализированных удовлетворительное, за ними наблюдают врачи. Кузбасские следователи начали доследственную проверку. На месте происшествия специалисты изъяли образцы воды из бассейна. Также проверяется система вентиляции и очистки воды.