Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:32 14.02.2022

Яркий свет вечером приводит к нарушению метаболизма – исследование

взвешивание Фото: pixabay
Диетолог Университета Маастрихта в Нидерландах Ян-Фридер Хармсен рассказал о результатах исследования данных 14 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 75 лет, страдающих от ожирения, передает Zakon.kz.

Как сообщает lenta.ru, участников разделили на группы. Одной включали яркий свет днем и тусклый – вечером. Другим пришлось жить днем практически в темноте, а вечером – при ярком освещении. На обоих сеансах участники спали в темноте ночью и регулярно питались, поддерживая в организме калории и макронутриенты.

Их образцы крови проверяли перед завтраком и ужином, а также с получасовым интервалом в течение четырех часов после обоих приемов пищи. Медики определяли уровень триглицеридов, инсулина, мелатонина и глюкозы, играющих большую роль в обмене веществ.

Яркий свет днем привел к снижению уровня глюкозы в крови, тогда как его использование вечером замедляло метаболизм во сне. В результате участники съедали то же количество пищи, но сжигали меньше калорий во время сна.

Изменение условий освещения в доме таким образом, чтобы они имитировали цикл естественного света и темноты, улучшит метаболизм. Вечером не стоит включать яркий свет, чтобы не набирать лишние килограммы. Ян-Фридер Хармсен

Кроме того, доктор призвал следовать естественному циклу дня и ночи, а также чаще бывать на воздухе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
Интересное
Аким Алматы почтил память жертв январских событий
13.02.2022
Токаев почтил память жертв январской трагедии
13.02.2022
Мощный снегопад надвигается на Пекин, где проходят Олимпийские игры
13.02.2022
Абзал Ажгалиев занял на Олимпиаде четвертое место
13.02.2022
Сырую курицу, лук, грибы и яйца мыть не рекомендуется – эксперты
13.02.2022
Главная Топ LIVE Все