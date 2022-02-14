Яркий свет вечером приводит к нарушению метаболизма – исследование

Как сообщает lenta.ru, участников разделили на группы. Одной включали яркий свет днем и тусклый – вечером. Другим пришлось жить днем практически в темноте, а вечером – при ярком освещении. На обоих сеансах участники спали в темноте ночью и регулярно питались, поддерживая в организме калории и макронутриенты.

Их образцы крови проверяли перед завтраком и ужином, а также с получасовым интервалом в течение четырех часов после обоих приемов пищи. Медики определяли уровень триглицеридов, инсулина, мелатонина и глюкозы, играющих большую роль в обмене веществ.

Яркий свет днем привел к снижению уровня глюкозы в крови, тогда как его использование вечером замедляло метаболизм во сне. В результате участники съедали то же количество пищи, но сжигали меньше калорий во время сна.

Изменение условий освещения в доме таким образом, чтобы они имитировали цикл естественного света и темноты, улучшит метаболизм. Вечером не стоит включать яркий свет, чтобы не набирать лишние килограммы. Ян-Фридер Хармсен

Кроме того, доктор призвал следовать естественному циклу дня и ночи, а также чаще бывать на воздухе.