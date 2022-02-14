Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:57 14.02.2022

Холдинг «Байтерек» увеличил объемы финансирования АПК

увеличение объемов Фото: АО Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
Развитие агропромышленного комплекса (АПК) имеет стратегическое значение, призванное, в первую очередь, способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны.

Действенными инструментами поддержки АПК являются программы финансирования, реализуемые дочерними компаниями АО «НУХ «Байтерек» – АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) и АО «КазАгроФинанс» (КАФ).

В 2021 году объемы финансирования АПК через АКК и КАФ превысили 464 млрд тенге. Обеспечен рост финансирования на 4% в сравнении с 2020 годом.

Данную поддержку в прошедшем году получили около 23 тыс. предпринимателей. Необходимо отметить, что свыше 96% объема финансирования пришлось на заемщиков, относящихся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках целевой программы кредитования «Кең дала» профинансировано проведение весенне-полевых и уборочных работ на 70 млрд тенге, что позволило охватить посевными работами порядка 3,6 млн га.

Объемы финансирования закупа сельхозтехники по лизинговым программам КАФ превысили 140 млрд тенге (годовой рост 28%). Это позволило закупить 7,3 тыс. ед. сельхозтехники, что также превысило объемы лизинга 2020 года – 6 тыс. ед.

Для развития конкурентоспособной производственной базы в аграрном секторе в 2021 году профинансировано 46 проектов общей стоимостью 71,8 млрд тенге с суммой кредитования 53,8 млрд тенге. Введено эксплуатацию 43 проекта стоимостью 71,3 млрд тенге с суммой кредитования 53,1 млрд тенге. Введенные проекты направлены на производство приоритетных видов продукции, таких как фрукты, соки, мясная и молочная продукция, растительные масла, овощи и т.д.

Продолжена реализация программы гарантирования кредитов, выдаваемых субъектам АПК банками второго уровня, способствующей вводу инвестиционных проектов при нехватке у заемщика залогового обеспечения. Выдано семь гарантий на 1,6 млрд тенге, что позволило привлечь в сельское хозяйство банковские займы на сумму свыше 3,2 млрд тенге.

В рамках мер по оптимизации организационной структуры в 2021 году холдинг завершил работу по присоединению АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» к АКК, что позволяет предоставлять фермерам услуги кредитования по принципу «одного окна» через широкую филиальную сеть.

Анастасия Московчук
Байтерек Казахстан
Аким Алматы почтил память жертв январских событий
13.02.2022
Токаев почтил память жертв январской трагедии
13.02.2022
Мощный снегопад надвигается на Пекин, где проходят Олимпийские игры
13.02.2022
Абзал Ажгалиев занял на Олимпиаде четвертое место
13.02.2022
Сырую курицу, лук, грибы и яйца мыть не рекомендуется – эксперты
13.02.2022
Главная Топ LIVE Все