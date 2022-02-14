Новые станции построят для решения проблем с энергодефицитом на юге Казахстана

Болат Акчулаков сообщил, что южный регион является местом сосредоточения проектов по вводу новой генерации. Это, по его словам, объективно связано с тем, что наибольший рост потребления касается именно южной зоны.

До 2026 года в южных регионах планируется строительство семи генерирующих установок суммарной мощностью порядка 3050 МВт, часть из которых будет реализована через механизм аукционных торгов, позволяющий максимально снизить нагрузку на тариф для конечных потребителей. Также для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы и полного покрытия потребности экономики страны в электроэнергии министерством заключены 13 инвестиционных соглашений с действующими энергопроизводящими организациями, в рамках которых предполагается реализация мероприятий по реконструкции и расширению генерирующего оборудования. По результатам планируется ввод дополнительной электрической мощности объемом порядка 1600 МВт, из которых угольная и газовая составляют около 950 МВт и 650 МВт, соответственно. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Министр добавил, что до 2030 года в рамках плана развития гидроэнергетической отрасли РК на 2020-2030 годы планируется ввод порядка 1500 МВт электрической мощности, использующей гидродинамическую энергию воды.

Акчулаков напомнил, что правительством разработан энергетический баланс республики до 2035 года.

В соответствии с энергобалансом потребление электроэнергии к 2035 году вырастет до 152,9 млрд КВт⋅ч, среднегодовой рост потребления электроэнергии в период с 2021 по 2035 год увеличится на 2,7%. Мы предполагаем, что необходимо будет вести новую генерацию, по разным подсчетам и в рамках энергобаланса – это 17,5 ГВт. Это связано не только с тем, что идет рост потребления, а также с тем, что многие объекты генерации электрической энергии имеют очень большой износ. Поэтому предполагается, что будут выводы так называемых мощностей и их замена на более новые источники генерации. Глава Минэнерго РК

Реализация всех запланированных проектов, уверен министр, позволит покрыть дефицит как базовой, так и регулировочной мощности, обеспечив независимость энергосистемы.