К поиску пропавшего водителя бензовоза в Атырауской области привлекли вертолет

Для проведения поисково-спасательных работ ночью немедленно были задействованы три сотрудника ДЧС Атырауской области. В 6:20 дополнительно привлечены три спасателя, три сотрудника ТОО «Арна», а также родственники, – рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

Как сообщает портал «Мой город», поиски ведутся в 40 км от поселка Доссор Макатского района Атырауской области. Дополнительно вблизи месторождения Каратал проводится облет на МИ-8 АО «Казавиаспас».