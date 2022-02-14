18:35 14.02.2022
К поиску пропавшего водителя бензовоза в Атырауской области привлекли вертолет
Фото: Пресс-служба ДЧС Атырауской области
27-летний водитель ТОО «Арна» на бензовозе «Урал» выехал из Атырау на месторождение Каратал 12 февраля, но до места назначения не добрался, передает Zakon.kz.
Для проведения поисково-спасательных работ ночью немедленно были задействованы три сотрудника ДЧС Атырауской области. В 6:20 дополнительно привлечены три спасателя, три сотрудника ТОО «Арна», а также родственники, – рассказали в пресс-службе ДЧС региона.
Как сообщает портал «Мой город», поиски ведутся в 40 км от поселка Доссор Макатского района Атырауской области. Дополнительно вблизи месторождения Каратал проводится облет на МИ-8 АО «Казавиаспас».