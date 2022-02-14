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19:11 14.02.2022

Рюкзак с боеприпасами найден при ремонте торгового бутика в центре Алматы

рация Фото: Zakon.kz
Необычную находку обнаружили по проспекту Сейфуллина в Алмалинском районе. Придя на работу, строители под лестницей нашли зеленый рюкзак, передает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба ДП города, на период ремонта был открыт черный выход в бутик, куда с улицы мог зайти любой.

Из полного рюкзака полицейские изъяли несколько десятков патронов разного калибра для нарезного и гладкоствольного оружия.

Этажом выше расположен хостел, и можно предположить, что кто-то из постояльцев специально спрятал здесь рюкзак. Все это выяснится в ходе следствия, которое начато по факту обнаружения боеприпасов.Пресс-служба ДП Алматы
Елена Беляева
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