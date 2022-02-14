Девять месяцев может сохраняться иммунитет к коронавирусу у детей – ученые

В своем исследовании медики под руководством профессора Гамбургского университета Сорена Герстинга указали, что, по результатам масштабного наблюдения за частотой заражений SARS-CoV-2 в Германии, стало очевидным, что дети заражаются реже взрослых.

Как пишет ТАСС, исследование началось в мае 2020 года и фокусировалось на всех случаях заражения детей, происходивших в Гамбурге, а также изучении истории их болезней. Кроме того, ученые проследили частоту заражения детей от больных взрослых, передачу вируса другим членам семьи и скорость снижения уровня антител в организме. Для этого были собраны данные около 4,6 тыс. детей.

Выяснилось, что в начале лета 2020 года носителями коронавируса стали лишь 1,9% участников исследования. Также дети вдвое реже других членов семьи заражались от домочадцев.

Вместе с тем концентрация антител в детских организмах после болезни была почти в два раза выше, чем у взрослых, причем у многих из них иммунитет не ослабевал значительно и через девять месяцев после выздоровления.