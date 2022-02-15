07:46 15.02.2022
Из-за непогоды занятия младших классов в Нур-Султане перевели на дистанционку
Фото: Zakon.kz
15 февраля в ряде регионов Казахстана ожидаются сильный снег, туман, метель, сильный ветер и гололед, сообщает Zakon.kz.
15 февраля в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах Нур-Султана для учащихся 0-4 классов первой смены перевели на дистанционный формат обучения, сообщили в столичном управлении образования.
По данным РГП «Казгидромет», 15 февраля в Казахстане ожидаются сильный снег, туман, метель, сильный ветер и гололед.