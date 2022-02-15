В настоящее время принято решение по приостановке взимания утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию до 1 января 2023 года. Работу по пересмотру ставок совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития завершим до конца текущего месяца. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

Глава Минэкологии напомнил, что функции администрирования утильсбора и распоряжения соответствующими средствами были переданы в АО «Жасыл Даму». Это подведомственная организация министерства со 100-процентной долей участия государства.

8 февраля на расширенном заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники существенно уменьшатся.