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Законодательство РК
09:59 15.02.2022

Ставки по утильсбору определят до конца февраля – Минэкологии

Утиль Фото: pixabay
Ставки по утилизационному сбору с автотранспорта определят до конца февраля, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент Zakon.kz.
В настоящее время принято решение по приостановке взимания утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию до 1 января 2023 года. Работу по пересмотру ставок совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития завершим до конца текущего месяца.Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

Глава Минэкологии напомнил, что функции администрирования утильсбора и распоряжения соответствующими средствами были переданы в АО «Жасыл Даму». Это подведомственная организация министерства со 100-процентной долей участия государства.

8 февраля на расширенном заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники существенно уменьшатся.

Тамила Языкова
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