Меры по демонополизации строительного рынка представил Жумангарин

Как отметил Жумангарин, будет разработан пакет комплексных мер с внесением соответствующих законодательных изменений.

В частности, предусматривается внесение изменений в законодательство о долевом строительстве жилья, с акцентом на публичное размещение информации о застройщиках, бенефициарах, собственниках компаний, их аффилированности с другими организациями, объемах реализации жилья, ценах, затратах, поставщиках материалов и услуг. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин

Будет разграничена ответственность между участниками долевого строительства, для исключения практики создания компаний-однодневок (под объект) и ухода от ответственности материнских компаний (крупных застройщиков, холдингов). Реализован госконтроль за порядком привлечения средств дольщиков и целевым их использованием.

При этом будет исключено строительство жилых и нежилых объектов из перечня деятельности на территории специальных экономических зон.

Также планируется отмена внеконкурсного порядка предоставления земельных участков и размещения госзакупок строительных услуг. И предусматривается ограничение объемов строительных работ, финансируемых дольщиками и передаваемых на субподряд. Серик Жумангарин

Как добавил глава АЗРК РК, анализ рынка жилья, проведенный агентством в 2021 году, показал, что рынок реализации жилья во многих регионах является высококонцентрированным.

В Алматинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областях – умеренно концентрированным, в городе Алматы рынок реализации жилья I и II классов является высококонцентрированным, III и IV классов – умеренно концентрированным, в городе Нур-Султан высококонцентрированным является рынок долевого строительства. При этом имеет место ежегодное увеличение объемов строительства жилья более чем на 10%. Однако вместо развития рынка, увеличения числа его игроков, усиливается доминирование ведущих застройщиков. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин

По его данным, за последние пять лет годовой индекс цен на первичное жилье вырос с 1,3 до 16,6%. Увеличение динамики роста цен на первичное жилье более чем в 12 раз – это основной результат монополизации строительного рынка.