Здравоохранение и новые рабочие места – какие поручения дал Алихан Смаилов

По словам премьер-министра, в сфере здравоохранения стоит задача по улучшению качества и доступности медицинской помощи для каждого гражданина.

Для этого, в первую очередь, необходимо улучшить инфраструктуру объектов здравоохранения, оснастить медицинские организации в полном объеме современным оборудованием. Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами, акиматами для эффективной реализации проектов ГЧП по строительству больниц необходимо выработать единый и оптимальный вариант проекта. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Также, по словам главы кабмина, президентом поручено обеспечить переход на централизованный закуп медицинской техники.

Поручаю Министерству здравоохранения в оперативном порядке проработать вопросы централизованного закупа на базе «СК-Фармации», а также вопросы прямого закупа медтехники у производителей с предоставлением сервиса на весь срок ее эксплуатации. Кроме того, необходимо определить дополнительную потребность в медицинской технике по приоритетным направлениям на ближайший период. При этом в целях обеспечения прозрачности закупа должна быть проведена полная автоматизация данного процесса. Алихан Смаилов

Кроме того, будет установлена обязанность акимов по ежегодному созданию не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тыс. жителей.

Министерству национальной экономики совместно со Счетным комитетом и АСПиР в двухнедельный срок необходимо внести в правительство предложения по внедрению системы учета таких рабочих мест. В текущих условиях мы должны максимально мобилизоваться и показать реальные результаты. Алихан Смаилов

Премьер напомнил, что главная задача правительства – это повышение доходов граждан и улучшение качества жизни населения.