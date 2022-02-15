Токаев поручил продолжить работу по устранению предпосылок коррупции

По данным Акорды, президенту было доложено о результатах работы агентства в 2021 году и расследовании находящихся в производстве уголовных дел.

Марат Ахметжанов ознакомил главу государства с планами по реализации утвержденной концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, – говорится в сообщении.

Так, сейчас в Парламенте рассматривается проект закона, предусматривающий введение ответственности за необоснованное обогащение, а также формирование системы защиты разоблачителей коррупции. Эта норма позволит контролировать доходы и расходы государственных служащих.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в рамках реализации концепции в борьбу с коррупцией будут вовлечены все государственные органы. В каждом ведомстве будут закреплены лица, ответственные за полноту принимаемых мер по противодействию коррупции.

Президент поддержал предлагаемые подходы по реализации концепции и поручил усилить координирующую роль агентства в этом направлении. Эту работу глава государства взял на особый контроль, – отмечено в публикации.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по устранению предпосылок коррупции, вскрытию преступных схем и привлечению к ответственности коррупционеров.