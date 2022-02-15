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Законодательство РК
15:32 15.02.2022

Оборудование незаконной майнинговой фермы на 2,5 млрд тенге выявили в Карагандинской области

майнинговая ферма Фото: pixabay
В Карагандинской области органами финансового мониторинга выявлен факт незаконной майнинговой деятельности, идет расследование, передает Zakon.kz.
Вопреки требованиям Указа Президента РК «О создании СЭЗ Сарыарка», а также Закона РК «О специальных экономических и индустриальных зонах» на территории СЭЗ была незаконно размещена майнинговая ферма. Департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что в работе майнинговой фермы были задействованы 4 контейнера (40 тонных), в которых располагалось 1 173 единиц оборудования для майнинга. Пресс-служба АФМ РК

При выявлении майнинговой фермы оценочная стоимость всего оборудования достигла 5,87 миллионов долларов США или 2,5 миллиардов тенге.

Зарегистрировано досудебное расследование в отношении председателя правления Специальной экономической зоны «Сарыарка» за злоупотребление должностными полномочиями.Пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Оксана Житникова
АФМ РК Карагандинская область
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