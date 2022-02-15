Более 200 млн незадекларированных тенге пытались вывезти казахстанцы из Нур-Султана

Так, столичным Департаментом госдоходов за 2021 год составлено 13 административных материалов по части 3 статьи 551 КоАП РК (не декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах), сумма штрафов по данным нарушениям составила 379 210 тенге.

К примеру, 16 декабря 2021 года в Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» после прохождении таможенного контроля пассажирами международного авиарейса Нур-Султан-Стамбул сотрудники таможенного поста Ауежай-Астана и пограничной службы КНБ РК задержали гражданку Ливана. У нее были выявлены незадекларированные 13 900 долларов США (по курсу Нацбанка - 6 054 006 тенге).

29 декабря в этом же аэропорту после прохождении таможенного контроля был задержан гражданин РК, у которого были выявлены незадекларированные 38 000 долларов (порядка 16 409 920 тенге).

В Комитете госдоходов напомнили, что согласно правилам перемещения валюты при пересечении таможенной границы ЕАЭС, а также Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», установлено, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства.

Осуществление таможенного декларирования производится путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков. Комитет госдоходов МФ РК

В комитете отметили, что физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить в РК или вывозить из РК наличную иностранную или наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США.