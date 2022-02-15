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18:25 15.02.2022

Метель и туман: штормовое предупреждение объявили в семи областях РК

Погода Казахстан 16 февраля Фото: pixabay
Синоптики РГП «Казгидромет» опубликовали штормовое предупреждение на 16 февраля. В семи регионах Казахстана в основном прогнозируется туман и метель, сообщает Zakon.kz.

Ночью на востоке Карагандинской области синоптики прогнозируют низовую метель. На севере, западе, в центре области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на востоке области порывы 18 м/с. В Караганде и Жезказгане ночью и утром – туман.

На севере, юго-западе, западе, сутки 17 февраля на севере, северо-востоке, юго-востоке Северо-Казахстанской области – низовая метель. На юге области – туман. Ветер юго-западный на севере, юго-западе, западе области порывы 15-20 м/с. 17 февраля ветер ночью на юго-западе, западе области, днем на большей части 15-20 м/с.

В Петропавловске – низовая метель, ветер юго-западный, 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области – туман.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске – туман.

На западе, севере и в центре Атырауской области и Атырау – туман.

На западе Актюбинской области – туман.

16-17 февраля на юге, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области – туман. Ветер восточный, на горных перевалах 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане – туман.

Данияр Кунафин
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