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19:39 15.02.2022

Генсек НАТО пока не видит деэскалации вокруг Украины

флаг НАТО Россия Украина Фото: pixabay
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что войска южного и западного военных округов, граничащих с Украиной, начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений, сообщает Zakon.kz.

НАТО пока не видит деэскалации со стороны РФ на границах с Украиной, но продолжит следить за ситуацией. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.

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