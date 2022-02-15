Путин заявил, что Россия не хочет войны

Россия не хочет войны, поэтому Москва и выступила с предложениями по гарантиям безопасности в адрес США и НАТО, сказал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве, сообщает РБК.

Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну. Владимир Путин

Президент России выразил надежду, что дальнейший диалог с Западом будет учитывать принципиальные для Москвы вопросы.

Путин также обратился к словам Шольца, который заявил, что люди его поколения с трудом представляют себе крупномасштабную войну в Европе.

Сказано это применительно ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был. Владимир Путин

Шольц заявил, что срочно необходима деэскалация вокруг Украины и война не должна начаться.

Канцлер Германии отказался сравнивать ситуацию вокруг Украины и войну в Югославии, заявив, что там была опасность геноцида. В ответ Путин назвал происходящее на Донбассе «геноцидом».