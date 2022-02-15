Президент Сербии вручил Джонни Деппу золотую медаль

Президент Сербии Александр Вучич в День государственности вручил Джонни Деппу золотую медаль «За заслуги» за исключительный вклад в усилия по развитию местного творческого сообщества. В 1993 году актер исполнил главную роль в англоязычном фильме Эмира Кустурицы «Аризонская мечта», который завоевал специальный приз Берлинского кинофестиваля, сообщает РИА Новости.

Депп на церемонии вручения рассказал о дружеских отношениях с режиссером фильма.

Много лет назад я познакомился с очень странным человеком, про которого, когда его увидел, сразу понял, что он не принадлежит Голливуду… Кустурица стал мне братом, его семья стала моей, я видел, как растут его дети. Это была связь, установленная с первого дня: он говорит, что думает, и это мне нравится в нем. Джонни Депп

Актер добавил, что награда стала для него большой честью, которую он оправдает.

В октябре 2021 года Депп посетил Белград для презентации мультипликационного сериала Puffins Impossible, в котором озвучил главную роль. Продюсером сериала сербско-итальянского производства стала компания Милоша Биковича.

После скандала Деппа с бывшей женой Эмбер Херд многие киностудии отказались с ним сотрудничать и исключили из проектов. В частности, он лишился ролей в продолжении «Пиратов Карибского моря» и «Фантастических тварей». Херд обвиняла актера в жестоком обращении.

Недавно стало известно, что Депп после перерыва вернется в кино в роли Людовика XV.